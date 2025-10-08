BUP-chefen slår tillbaka efter skolchefernas skrivelse om skolkuratorer

Ditt namn

Christian ”Snuffe” Johansson, klinikchef på ÅHS barn- och ungdomsklinik, avvisar kritiken från Ålands utbildningschefer om att skolkuratorer inte längre får skriva remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– Det var ju ett undantag med de där rutinerna, säger han till Nyan.

Tidigare har skolkuratorer haft befogenhet att skriva remisser för elever som behöver terapi eller behandlande samtal. Men tidigare i år kom nya riktlinjer från ÅHS om att remisser till BUP ska gå via skolpsykologerna eller skolläkaren. Detta kritiserades igår i en skrivelse från ett flertal utbildningschefer på Åland:

”För att skriva en remiss behöver dessa träffa eleverna för att kunna göra en egen bedömning. Detta innebär en risk för att barn som inte önskar möta flera nya personer under processen kvarstannar inom skolans verksamhet”, skrev de bland annat.

– Vi tycker att det här är onödigt krångligt. Det ökar också arbetsbelastningen på psykologerna, sade också Mikael Rosbäck, bildningschef, på Mariehamns stad.

Undantag

Christian ”Snuffe” Johansson, klinikchef på ÅHS barn- och ungdomsklinik, ger dock inte mycket för argumentationen.

– Det var ju ett undantag med de där rutinerna, under den tiden då det inte fanns några skolpsykologer. Det här är bara en återgång till hur det brukar vara och har varit, säger han till Nyan.

– Inte finns det väl någon annan mottagning som tar emot remisser av annat än medicinskt utbildad personal? Detta är en återgång, inget annat.

Begränsad besättning

Christian Johansson berättar att det finns sex tjänster som skolpsykolog som tidvis varit besatta, men också tidvis varit vakanta.

– Under de senaste tio åren har det varit en begränsad besättning på skolpsykologtjänsterna, och under den tiden har vi haft detta undantag, så att kuratorerna kunde remittera.

– Men nu finns det fler skolpsykologer än vad vi har på BUP, så de har verkligen resurser där.

Skolcheferna skriver att ”skolpsykologernas och skolläkarens förutsättningar att skapa en nära relation till eleverna” är mer begränsade jämfört med kuratorernas?

– Det är ju ett val av arbetsmetodik. Om de menar att skolkuratorerna ska ha tätare kontakt med eleverna och skolpsykologerna bara nu och då, då får det stå för dem.

– Hur de väljer att organisera sig och prioritera hur de gör, det är deras sak. Det kan inte vi ha någon åsikt om. Säger de att de väljer att lägga psykologernas tid på att göra utredningar så får de kanske prioritera om?

Du tror inte att det ökar arbetsbelastningen på psykologerna, som Mikael Rosbäck varit inne på?

– Självklart. Det är väl det de är till för?

– Det här är nog lite ett sätt att förflytta arbetsbördan från deras egna psykologer till våra, färre psykologer. Det är lite lurigt.