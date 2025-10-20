Brand i Storby på måndagskvällen

Ditt namn

En mindre brand utbröt i en fritidsfastighet i Eckerö Storby på måndagskvällen. Frivilliga brandkårer i Eckerö och Hammarland ryckte ut tillsammans med Räddningsverket och fick snabbt situationen under kontroll.

– Det blev smärre brand och rökskador framför allt runt skorstenen, men huset klarade sig, säger ledande brandinspektör Ted Andersson till Nyan vid halvelvatiden på kvällen.

Huset var bebott när branden bröt ut. Husägaren klarade sig utan skador.