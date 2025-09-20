Bombhot mot Gotlandsfärja

Ditt namn

Den svenska polisen utredde på fredagskvällen ett misstänkt bombhot riktat mot Destination Gotlands färja i Oskarhamn. Det rapporterar Aftonbladet.

Bombhotet ska ha funnits på en handskriven lapp ombord. Enligt Aftonbladet gick polispatruller ombord och förhörde både kapten och personal. Flera av passagerarna ska ha känt stor oro.

– Jag är rädd. Det kanske är ett skämt från någon men det gör ändå att man blir ängslig, sade en person till Aftonbladet.

Den planerade avgången till Visby fick ställas in, något som drabbade omkring 900 resenärer. Senare under kvällen meddelade polisen att de bedömde hotet som oseriöst, men att det kommer utredas som grovt olaga hot. Ingen har gripits för brottet.