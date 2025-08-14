Biltema kommer till Åland – nytt varuhus planeras Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Biltema kommer till Åland sommaren 2027. Det skriver varuhuset i ett pressmeddelande. Etableringen kommer att ske i Dalbo, närmare bestämt handelsplats Syd.

På tomten på 15 000 kvadratmeter planeras ett varuhus på drygt 7000 kvadratmeter med tillhörande café.

Säljare är Tomas Brunberg och Gert Sviberg, som tidigare ägt 50 procent vardera av aktierna i Handelsplats Syd Ab.

I den nya styrelsen ingår Martin Norrman från Biltema Real Estate, tillsammans med de åländska representanterna Oscar Lindfors och Christer Söderström.

I pressmeddelandet skriver man:

”På tomten planeras ett Biltema-varuhus på cirka 7 200 m². Tillsammans med aktören på den angränsande östra tomten planeras cirka 300 nya parkeringsplatser.

Biltema Café är en självklar del av varuhuset, med runt 200 sittplatser och klassiker som Biltemakörv och köttbullar, allt till riktigt låga priser.

Projekteringen är redan igång och målsättningen är att öppna varuhuset sommaren 2027.”