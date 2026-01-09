Vd Emil Finne visar upp Amber, världens snabbaste solelsbåt, på Slemmerns lugna vatten. Men det är när Amber tuffar fram i fem knop (istället för maxfarten 30) som hon blir självförsörjande i evighet.Foto: Jonas Edsvik Emil Finne är egentligen fordonsingenjör, men han säger sig hata bilindustrin. Så det blev båtar istället. Amber har hans team designat från scratch i Jakobstads maritima företagskluster.Foto: Jonas Edsvik Motorstyrkan varierar från 22 till 50 kW.Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Världens snabbaste solelsbåt besökte Åland Nyheter 08:00 fredag, 9 januari, 2026 DELA Facebook Mer läsning Ålandslinjen tar nästa steg mot kortrutt – lanserar hemsida och intresseanmälan Estlandstrafiken plåster på såren för Tallink Grupp Eckerö om konkurrensen på Ålandslinjen: ”Ett komplement”