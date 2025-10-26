Anders och Gun-Lis Jansson längtar efter att få göra sin första längre resa med husbussen. I höst blir det eventuellt en trip till Göteborg för att visa upp den för försäljaren som Anders köpte bussen av. Längre fram drömmer de om att resa ut i Europa med sin husbuss.Foto: Matilda Saul På husbussens akterspegel vill Gun-Lis Jansson ha en karikatyr av sig och Anders. På bussens sidor skulle det passa med ett åländskt motiv, tycker hon. Foto: Matilda Saul Anders Jansson har inte brist på idéer. Genom takluckan i sovalkoven vill han bygga en utgång till en takterass.Foto: Matilda Saul 1 av 4 Anders och Gun-Lis drömmer om Europa runt med sin husbuss Nyheter 20:00 söndag, 26 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Tina, 60, backpackade i Asien – ”det spelar ingen roll om man är lite äldre” Andreas, 40, fyller livet med motorer Ninni och Henrik bor i sin husbil året runt