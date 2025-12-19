Ålänning talade inför FN

Ditt namn

Mariehamnsbördige Kurt Erik Lindqvist, som är vd på ICANN, höll ett tal under FN:s generalförsamlings högnivåmöte i New York på onsdagen. Diskussionen fokuserade på att främja digitalt samarbete, stärka multistakeholder-modellen samt forma en inkluderande och människocentrerad digital framtid.

ICANN är en ideell organisation som förvaltar internet och bidrar till att hålla internet stabilt och säkert bland annat genom att besluta om villkor för alla toppdomäner och namnservrar.

Kurt Erik Lindqvist tillträdde som vd för organisationen december 2024. (ws)