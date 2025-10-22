Ålands nya solelspark kan snart ge el till 500 hushåll

Ditt namn

Snart kan den nya solcellsparken i Lemland börja producera el till det åländska elnätet. De 6567 panelerna som är cirka tre kvadratmeter stora kan producera cirka 5000 megawatt el om året vilket motsvarar ungefär 500 åländska hushålls årsförbrukning. – Planen är att den ska färdigt senast vid årsskiftet, säger Patrik Törnroos en av ägarna till bolaget Solel Åland som bygger parken.

Bolaget Solel Åland grundades 2017 av Patrik Törnroos och Jan-Erik Eriksson då de ville sätta fart på utbyggnaden av grön energi. 2019 bildade de sedan dotterbolaget Solpark Åland med tanken att bygga en större solcellspark på ön.

– Vi letade lämpliga områden och sedan kom det här området i Söderby upp. Vi arrenderar fem hektar av Lemland och Lumparlands församling.

Innan bygget av solparken började var det avverkad skog på det cirka fem hektar stora området. Arrendeavtalet sträcker sig över 45 år och solpanelerna har en väntad livslängd på cirka 30 till 40 år.

– Sedan är det ganska enkelt att återställa marken, om inte solparken förnyas, då allt vi gjort är att borra ner pålar i marken där panelerna monteras. Så vill man bygga bostäder eller annat är det inget problem.

Bygget av parken finansierades delvis av EU:s resiliensfond som kom under coronapandemin för att stödja medlemsländernas reformer och investeringar för att driva en grönare och mer digital omställning. Sedan har även moderbolaget Solel Åland gått in med en större andel.

– Budgeten för projektet ligger på över två miljoner euro. EU stödet i kombination med banklån gjorde det möjligt att genomföra investeringen för Solel Åland som är ensam ägare till Solpark Åland. Vi räknar väl med att få tillbaka investeringen men någon stor vinstsumma för bolaget blir det inte. Men samtidigt måste vi ju visa att vi faktiskt vill ställa om till en grön energi, säger Patrik Törnroos.

Simon Törnroos har varit platsansvarig under parkbygget och som mest har de haft mellan 15 och 20 arbetare på plats.

– Förutom vår ordinarie personal är det mycket säsongsarbetare och sedan har vi även tagit in studerande från el-linjen på yrkesgymnasiet, samt anställt några av IFK Hockeys spelare. Vi vill inte anställa extra personal på fast anställning för att sedan låta dem gå när parken är klar, förklarar han.

Hur många kommer jobba i parken när den är färdigbyggd?

– Den kommer i stort sett vara självgående. Sedan måste man klippa gräs och göra en årlig inspektion. Men det kommer inte vara någon som är stationerad här, säger Simon Törnroos och Patrik fyller i: .

– Fördelen med solpaneler är att det till skillnad från till exempel vindkraftverk inte är så många rörliga delar vilket gör att det är väldigt lite underhåll.

Inom några veckor kommer alla paneler vara monterade och nu väntar de på att få en transformatorstation samt ett stort lagringsbatteri.

– Sedan kan vi börja producera till Kraftnät Ålands elnät som har en nätstation i anslutning till parken. Elen kommer sedan säljas på elbörsen till marknadspris, förklarar Patrik Törnroos.

Hur påverkas parken av väder och vind?

– Det är klart att den påverkas på så sätt att det blir svårt att producera el vid mörker och under vintermånaderna. Men fördelen med de här panelerna är att de är så kallade bifacial vilket betyder att de kan producera elektricitet från både fram- och baksidan. Vilket höjer produktionen och underlättar även när de är snötäckta. Solel är det billigaste sättet att producera el i världen sett till investeringen och livslängden, säger Patrik Törnroos.