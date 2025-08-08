Ålands köp och sälj inför regler för bärförsäljning Nyheter

Nu skärps reglerna för bärförsäljning i Ålands köp och sälj, skriver de på sin Facebooksida. Vid försäljning av bär ska man till en köpare kunna uppge var bären är plockade, det vill säga vilken skog, och namnet på markägaren som gett tillstånd.

I annonsen ska det framgå hur många liter bär du har till salu och att du har markägarens tillstånd. På grund av flertalet diskussioner överväger de dessutom att ta bort möjligheten till bärförsäljning i gruppen nästa år, om diskussionerna fortsätter i samma omfattning.