Foto: Jonas EdsvikDiabetesföreningen fick ta emot checken från Steel FM-hjälpen. Från vänster: Eva Karlström, Fredrik Karlström, Maria Welin, André Karring, Minna Mattsson, Patrik Ekblom, Zacharias Kalm 92 711 euro till Diabetesföreningen i Steel FM- hjälpen Nyheter 11:54 torsdag, 8 januari, 2026