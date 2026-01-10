Knipans turer ändras

På lördagkvällen meddelar Skärgårdstrafiken att på grund av hård vind går m/s Knipan till Långnäs istället för Hummelvik på avgången klockan 20.30 från Torsholma. Restiden förlängs med ca 1 timme.

Avgången på söndagen klockan 11.15 från Hummelvik till Torsholma ändras till kl 10.15 och avgår istället från Långnäs.

Bokade kunder kontaktas.