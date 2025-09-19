Teatrar förmedlar barns berättelser från Gaza

Ditt namn

Över 60 teatrar över hela landet medverkar i ”Berättelser från Gaza”, en serie videofilmer där skådespelare läser berättelser skrivna av barn i Gaza. Texterna är hämtade ur antologierna ”Här var vårt hus” (2025) och ”A Million Kites” (2024).

Videorna läggs ut i sociala medier fredagen den 19 september under hashtaggarna #KertomuksiaGazasta, #BerättelserFrånGaza och #StoriesFromGaza.

Från Unga Teatern, med bas i Esbo, medverkar skådespelarna Edith Holmström och Amanda Nyman som läser texterna ”Jag hatar konserver” av 11-åriga Reem Samer Muhsen och ”Vem är mosters älskling?” av 16-åriga Maram Kamal Mashour Daghmash.

”Situationen i Gaza har pågått i nästan två år. Det har konstaterats att Israel begår krigsbrott, och bland annat FN har officiellt utlyst hungersnöd i Gaza. I nyhetsrapporteringen reduceras Gazabornas lidande ofta till siffror, men genom ett barns berättelse kommer frågan närmare”, skriver Unga Teatern i ett pressutskick.