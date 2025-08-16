Svält, snyft och skratt i Chekhov Machines gästspel Kultur

– Det är en underhållande, sentimental och berörande pjäs, där publiken får både snyfta och skratta. Och Jon Henriksen gör sitt livs roll. Det säger regissören Cris af Enehielm om ”Svält”, som spelas i Alandicas auditorium på onsdag och torsdag.

”Svält”, som bygger på norske Knut Hamsuns roman från 1890, hade premiär i Helsingfors under pandemin. ”En dålig start”, konstaterar Cris af Enehielm. Men den har mötts av positiva reaktioner närhelst den har visats, och fick också Antoniapriset vid Hangö Teaterträff 2021.

Huvudpersonen – som alltså spelas av åländske skådespelaren Jon Henriksen – är en utfattig ung författare som irrar på gatorna i Kristiania i slutet på 1800-talet.

– Han är besatt av att skriva. Ju fler motgångar och avslag, desto mer besatt blir han. Hungern driver honom, säger Cris af Enehielm.

”Svält” är dock ingen statisk pjäs med en ensam man som vacklar omkring och mumlar för sig själv.

– I pjäsen gestaltas människor som han möter. Det blir mycket dans och mycket musik. Det är en underhållande, sentimental och berörande pjäs, där publiken får både snyfta och skratta, säger Cris af Enehielm.

Visuellt så rör det sig om ”trashanksteater”, som Cris af Enehielm uttrycker det.

– Vi är lika fattiga som Hamsun var. En fattig, men ivrig och glad teatergrupp. Och Jon Henriksen gör sitt livs roll.

Nicklas med gitarr

Åländske skådespelaren och musikern Nicklas Lantz medverkar i produktionen för första gången.

– Han har övat in allt efter två repetitioner, med gitarr och allt, säger Cris af Enehielm.

Sue Lemström, 78 år, är likaså bekant för den åländska publiken. Hon sågs senast i Harold Pinters ”I väntan på Wilson” i Alandica 2023 och Lars Noréns ”Kommer och försvinner” på Teater Gården 2021.

– Sue är ett fenomen, en av Finlands bästa skådespelare, säger Cris af Enehielm.

Chekhov Machine gästspelade nyligen i Norge med ”Svält”, inte i Oslo men väl i närliggande Hamar.

– Vi fick stående ovationer. De kan sin Hamsun, säger Cris af Enehielm.

Nobelpris och nazism

Knut Hamsun (1859-1952) fick Nobelpriset i litteratur 1920. Som gammal gick han och blev nazist, men ”Svält” utkom när han ännu var en ung man, om än med nationalromantiska tankar.

– ”Svält” blev början till den nya romanen, viktig för Kafka, Gorkij, Dostojevskij … Den berättar så mycket om utanförskap, om konstiga människor, på ett sätt som gäller ännu i dag, säger Cris af Enehielm.

I sin dramatisering har hon tagit sig en del friheter: lagt till en man som blir huvudpersonens återkommande samtalspartner, och ändrat på slutet.

– Hamsun ägnar sig åt långa förklaringar i romanen. Jag har gjort texten rappare och enklare, det går undan i hisnande fart. Ändå är föreställningen nästan tre timmar lång, säger Cris av Enehielm, som försäkrar att ”Svält” passar för alla över säg 16 år.

– Män och kvinnor, sura och glada. Den delar inte på folk.