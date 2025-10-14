Glödhett i folkhögskolans smedja. Foto: Jonas Edsvik Mikael Sjöberg från Stockholm deltar i Slöjdfest för andra året. "Jag uppskattar det jättemycket", säger han. Foto: Jonas Edsvik Berit Johansson från Kumlinge flätar en hatt i säv. Foto: Jonas Edsvik Kursledaren Lina Peräneva med saker gjorda i säv. Väskor, askar och sulor till exempel. Foto: Jonas Edsvik En fin ask flätad i säv. Foto: Jonas Edsvik Slöjdfest håller kaffepaus. Många av deltagarna bor på folkhögskolans internat under veckoslutet. Foto: Jonas Edsvik 1 av 6 Nöjda slöjdare på helgkurs på folkhögskolan Kultur 16:09 tisdag, 14 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Back och Svensson vann tävling i dynamiskt skytte Damm utlöste larm på stadshuset BILDSPEL Nöjda slöjdare på helgkurs på folkhögskolan