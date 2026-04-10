Sofia Mansnerus har varit projektledare för utställningen. Till höger en monter med parfymflaskor, inlånade från Benita Strömbergs samling. Foto: Matilda Saul "Vi har försökt fånga känslan med egna föremål och så de lånade och donerade", säger Caroline Lolax, biträdande intendent. Foto: Matilda Saul Enligt Hanna Hagmark, chef för Ålands museum, var färjtrafiken avgörande i att bromsa den avfolkning av Åland som inleddes på 1950-talet.Foto: Matilda Saul Så här kunde Viking Lines reklamprylar se ut på 1970-1980-talet. Foto: Matilda Saul Stolar, textilier och armaturer i 70-talsstil bidrar till helhestupplevelsen, och "fönstren" med "havsutsikt" till förvillelsen. Foto: Matilda Saul "Vi ville skapa känslan av att man lätt tappar bort sig, så där som man gör när man går ombord på en färja", säger Johnny Ahlström. En annan sak de gjorde för att skapa rätt känsla var att sänka taket. Foto: Matilda Saul Purserns disk, vid entrén till utställningens interördel. Foto: Matilda Saul 1 av 7 Sjöfartsmuseets utställning "Kryssa loss" berättar om färjtrafikens guldålder Kultur 08:00 fredag, 10 april, 2026