”Hundra blommor” berättar om ofattbar pina

Det är mycket tyst i stadsbiblioteket på lördagseftermiddagen när Omar Alshogre berättar om sina år i fångenskap i Syrien. Han sätter sig på huk på en stol, hopkurad, på samma sätt som på omslaget till sin bok ”Hundra blommor”.

– Efter fyra timmar fick man stå upp så att cellkamraten skulle kunna sitta, och så bytte vi igen. Vi såg ingen sol, bara mörker, säger han.

Omar Alshogre är 15 år när han fängslas av al-Assad-regimen för första gången. Han beskriver sig som en vanlig kille: mer intresserad av fåglar än politik, kär i ”landets snyggaste tjej”. Så följer han med sin kusin Bashir på en demonstration, där människor dansar och ropar slagord om frihet.

– Så börjar polisen skjuta och folk börjar falla. Jag blir fängslad för första gången, men släpps efter två dagar.

Det är hans mamma som lyckas få honom fri. ”Världens coolaste” mamma, enligt Omar Alshogre.

Vid 17 års ålder fängslas han igen, och den här gången dröjer det tre år innan hans mamma får honom fri.

”Brutal plats”

I cellen är de många, och han är yngst.

– Fängelset är en så brutal plats. Smärta, svält, mord. I cellen måste du vara tyst, du kan bli avrättad om du pratar, säger Omar Alshogre.

Så han och hans äldre cellkamrater viskar till varandra, tar hand om varandra så långt de kan. En läkare tar hand om Omar Alshogres sår och frakturer efter tortyromgångarna. En annan är lärare, en tredje författare – de delar med sig av vad de kan för att hjälpa varandra.

– Vi kallar det ”Viskandets universitet”, säger Omar Alshogre.

Hans kusin Bashir är också fängslad.

– Han har en kula i ryggraden, sitter och blöder men han ler. Jag är arg: ”varför ler du?” Han svarar att det enda han kan göra, det enda han kan bidra med, är att le. Och till de som ler tillbaka säger han ”hundra blommor”, som en komplimang.

Omar Alshogre tar hand om sin allt svagare kusin: bär honom till toaletten medan vakterna slår dem utmed vägen, tvingar honom att äta när han inte längre vill. Men till slut dör Bashir ändå i Omar Alshogres armar.

– Jag försökte hålla honom levande genom att sitta och le mot folk och säga ”hundra blommor”, säger Omar Alshogre.

Relationer viktigast

Det är nu elva år sedan Omar Alshogre kom ut ur fängelset, och ett halvt år sedan han gav ut sin bok ”Hundra blommor”.

– Jag skrev en bok, fast jag inte är någon författare. Jag har lyckats hålla min kusin vid liv genom att berätta min historia. Jag reser runt och berättar, men jag har lärt mig att ta hänsyn till publiken – låta dem höra att det finns hopp, säger Omar Alshogre.

– Du överlever inte för att du är stark fysiskt eller mentalt. Du överlever genom relationer, så att det finns människor som tar hand om dig när du behöver det.