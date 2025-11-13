Ditt namn

Hennes mamma sa ”köp inte huset”. Men det gjorde hon. Nu är Johanna Wickström i full färd med att renovera ett hus fullt med både asbest och blå betong. Tanken är att göra ett ekohus inuti det gamla problemhuset.

Det fanns asbest i ett stort invecklat teknikrum, under klinkergolvet, i isoleringen, i garaget och till och med i vissa garderober. 60-talshuset som Johanna Wickström köpt fick en total asbestsanering av en utbildad person under sommaren. Nu är huset ett skal av sitt forna jag.

– Men här ska nu bli ett ekohus i ett äldre blåbetonghus.

Svårt rita åt sig själv

Huset är Wickströms morföräldrars och ligger i södra Mariehamn.

Morföräldrarna dog med bara ett par veckors mellanrum år 2018.

– Jag hade inte någonsin tänkt tanken på att köpa huset. Det är inte ett vackert hus, säger Johanna med ett skratt.

– Min mamma sa ”du ska inte köpa det huset, det är så mycket problem med det”.

Men när huset väl var ute till försäljning insåg hon att det skulle vara en god investering.

– Det är en fin tomt, både central och avskild och nära till skog och skola.

Wickström hade just fått barn och kände att det kunde vara en bra plats att boa in sig i.

– Jag köpte det mest för tomten. Jag var nog inne på att renovera från början, men tänkte att om det inte går så får jag riva.

Det har gått några år sedan köpet, under vilka hon bott mestadels i Sverige. Hon har hunnit göra ett 50-tal olika planskisser på renoveringen, berättar hon och visar runt i den färdiga ritningen på datorn.

– Det är en balans att förhålla sig till byggnadens ursprungliga arkitektur, sina känslor till platsen och vad man känner att man själv gillar och villa ha. Det är jättesvårt att rita till sig själv, säger arkitekten som är van att skissa på projekt åt andra personer.

Hennes slutliga ritning blev att likna ganska mycket på den existerande planlösningen.

– Det blir inte så stor skillnad, men den är öppnare, är mer praktisk och har bättre våtutrymmen.

Glas som isolering

Själva byggarbetet påbörjades i år. Det gick bra fram tills man kom ner till roffplattan som var oväntat ojämn och byggarna önskade riva även den och tömma botten.

– Då var det första gången jag tänkte ”varför köpte jag det här?”.

Men efter diskussioner med sakkunniga så kunde hon fortsätta med sin ursprungliga idé om att fylla plattan med cellglas.

– Denna renovering vore inte alls möjlig att göra utan cellglasets kvalitéer. Det är återbrukat glas, uppblåst med luft.

Nu ska roffplattan först täckas med fint grus eller grov sand och sedan med cellglaset som fungerar både som isolering och ångspärr. Cellglas har funnits ganska länge, men är ett dyrare alternativ än exempelvis cellplast och annan isolering.

– Det är hållbart och har högt isoleringsvärde och just i ett projekt som detta är det det enda vettiga alternativet. Man kan använda det antingen som block eller kulor, kulorna släpper igenom fukt och passar därför i träbyggnader men blocken blir helt ångtäta och passar därför i murade hus.

Hon hade tänkt göra en stor del av arbetet själv, men det slutade med att hon lejde företaget för all rivning.

– Jag har plockat bort skåpluckor och andra detaljer som jag ville spara. Det finns mycket fina snickerier.

Lerklining på väggarna

Annat som ska göras är att fönster ska bytas ut och ett par nya fönster sättas in. Värmesystemet skall bytas och golvvärme dras. En av de viktiga sakerna var att taket inte behövde fixas och att huset var utan sättningar.

– Då skulle det ha blivit för dyrt och jobbigt.

Insidan ska färdigställas med lerklining.

– Det ger bra inomhusklimat och jag gillar känslan.

Hon har funderat på korkmattor eller lergolv i några av rummen, men det lutar nog mot blir klinkers och trägolv.

– Jag vill kunna sälja vidare huset om jag behöver flytta från stan, det styr också valen.

Innerväggarna ska vara konstruerade av trä, åländskt plockhugget sådant. Plockhugget virke har mycket mindre klimat- och miljöpåverkan än kalhyggesträ.

– Han som jag beställde av sa att det var första gången han fått den förfrågan, men att han hoppades att den skulle bli vanligare.

Tanke på framtiden

Men hur tänker hon kring att ha köpt ett problemhus med både asbest och blå betong, som avger radongas?

– Cellglasisoleringen är helt radontät och skyddar mot radonen både från väggarna och marken. 100 millimeter cellglas och sedan lera. Tidigare har de även hållit radonnivåerna under rekommenderade värden med hjälp av ventilering som blir kvar.

När det kom till asbest så måste man inte riva ut sådant som är intakt, men Wickström tycker att det känns viktigt med tanke på framtida händelser.

– Jag tänkte mycket på Gaza, hur mycket som bombas där och hur enorma mängder asbest sprider sig i luften. Inte för att jag tror det nödvändigtvis kommer bombas här, men det är av omtanke för framtiden. Saker kan hända. Också med tanke på framtida renoveringar, så att man inte skapar hälso- eller miljörisker i onödan.

Stomme och väggar kvar

När hon räknar ihop allt är hon övertygad om att det blir billigare att renovera än att riva och bygga nytt.

– Nu har jag ju taket, stommen och ytterväggarna kvar.

Men hon poängterar också att det skulle ha gått emot hennes filosofi att riva.

– Det är inget jag hade gjort med gott samvete, kan man rädda ska man försöka. Jag ville också ta mig an utmaningen med att ta ett fult problemhus och göra det till ett ekohus.

– Men det är lite läskigt, det är som att experimentera, med sitt livs besparingar som insats.

Klimatanpassning Johanna Wickström har också funderat mycket kring klimatanpassningar. ”Jag planerar solceller på taket och kamin för matlagning för att klara oss bättre i kriser.” Hon funderar också på att göra om takfoten. ”Med klimatförändringen kommer vi få mycket starkare vindar – redan under Alfrida såg vi en del tak blåsa av.”