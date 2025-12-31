Polisen påminner om säkerheten för den som avfyrar fyrverkerier

Polisen påminner om vikten av att avfyra fyrverkerier på ett säkert sätt och hänvisar till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) anvisningar, som du kan läsa här.
I korthet gäller följande:
-Var nykter.
-Skräm inte djur, sällskapsdjur eller vilda djur.
-Välj plats och riktning så att fyrverkerierna inte orsakar fara för människor, byggnader och fordon. Avfyra inte fyrverkerier från en balkong eller ett fönster.
-Välj rätt tidpunkt. Fyrverkerier är tillåtna 18-02 på nyårsnatten.
-Använd skyddsglasögon.
-Enbart vuxna får skjuta fyrverkerier, överlåt dem inte till minderåriga eller berusade.
-Läs bruksanvisningen.
-Använd enbart produkter du köpt i butik. Smällare är i dag helt förbjudna.