Polisen påminner om säkerheten för den som avfyrar fyrverkerier

Polisen påminner om vikten av att avfyra fyrverkerier på ett säkert sätt och hänvisar till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) anvisningar, som du kan läsa här.

I korthet gäller följande:

-Var nykter.

-Skräm inte djur, sällskapsdjur eller vilda djur.

-Välj plats och riktning så att fyrverkerierna inte orsakar fara för människor, byggnader och fordon. Avfyra inte fyrverkerier från en balkong eller ett fönster.

-Välj rätt tidpunkt. Fyrverkerier är tillåtna 18-02 på nyårsnatten.

-Använd skyddsglasögon.

-Enbart vuxna får skjuta fyrverkerier, överlåt dem inte till minderåriga eller berusade.

-Läs bruksanvisningen.

-Använd enbart produkter du köpt i butik. Smällare är i dag helt förbjudna.