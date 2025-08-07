Person anmäld försvunnen sedan lördag Nyheter

Polisen gick i dag, torsdag, ut med att en person vid namn Ulrik Björklund är anmäld försvunnen. Han är enligt uppgifter i fysiskt dåligt skick och kan behöva akut vård. Den senaste iakttagelsen av honom var lördag den 2 augusti på Saltviksvägen.

Han är ungefär 180 cm lång och 81 år gammal med brunt eller grått hår. Vid den senaste iakttagelsen ska han ha varit klädd i mörka mjukisbyxor och en rutig eller randig skjorta. Mannen rör sig oftast långsamt, samt med reflexväst. Om man har uppgifter om var Björklund befinner sig ska man ringa 112, skriver polisen i ett utskick.