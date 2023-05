Släckt grill flammade upp och orsakade brand Nyheter

Det var efter att en släckt grill flammade upp som Richard Häggblom och hans sambos hus fattade eld. Nu söker paret akut nytt boende för sig och sina två katter.

Sent under tisdagskvällen kom ett larm in om en brand i ett mindre bostadshus i Finström. När räddningstjänsten kom till platsen hade branden, trots tappra släckningsförsök av husägarna, spridit sig till övre våningen och man var osäker på om huset skulle gå att rädda.

Till Nya Åland säger husägaren Richard Häggblom att det känns otroligt tungt just nu.

– Vi är mest i chocktillstånd. Nu när vi börjat smälta vad som har hänt så känns det overkligt.

Grill flammade upp

Häggblom säger att branden startade i en grill på utsidan av huset.

– Vi hade lagat en sen middag och släckt grillen som vi alltid gör men något hade gjort att den fattade eld igen när vi gått in.

– Det var när vår fiberuppkoppling försvann vid tiotiden som jag gick ut för att kolla och då var sidan av huset redan antänt.

Häggblom säger att de direkt ringde 112 som var på plats inom tio minuter. Under tiden inledde han och hans sambo släckningsarbetet själva.

– Som tur var så var det bara jag och min sambo inne i huset. Våra två katter var ute.

Tyvärr hade branden hunnit sprida sig till övre våningen innan brandkåren var på plats och Häggblom säger att huset är i princip totalförstörd.

– Prioritet just nu är att rädda det vi kan. Som tur var finns det en del på nedre våningen som vi kommer kunna rädda då det mest handlar om fuktskador efter släckningsarbetet där.

Söker boende akut

Paret letar nu akut nytt boende och gick under onsdagen ut på sociala medier för att be om hjälp från allmänheten.

– Vi har redan fått otroligt mycket stöd så vi känner väldigt stor tacksamhet. Vi har märkt att folk verkligen är villiga att ställa upp och hjälpa till när något sånt här händer, säger Häggblom.

Då paret förlorat många av sina möbler och mycket ännu är fuktskadat söker de i första hand något möblerat på fasta Åland men alla förslag och erbjudanden tas emot med stor tacksamhet.

Parets ena katt saknas ännu och paret ber boende i närheten av huset att hålla lite koll och höra av sig om det är så att de ser henne.

– Hon är en brun långhårig hona som är väldigt skygg och antagligen blev rädd när allt uppdagades och det varit så mycket människor runt huset senaste dygnet. Men vi hoppas verkligen att vi ska få tillbaka henne snart, säger Häggblom.

Han vill också passa på att varna allmänheten om riskerna med grillar nu när sommaren är på antågande och de börjar användas mer och mer.

– Se till att hålla grillar borta från lättantändliga material och ha dem inte nära husväggar och staket. Speciellt om det handlar om kolgrillar som så lätt kan antända igen. Vi är alltid noga med att släcka grillen efter användning men man vet aldrig vad som kan hända.

Om man har tips på boende får man gärna höra av sig till Richard Häggblom på telefon 040-1964 222.