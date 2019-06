FC Åland tog tre poäng utan större problem Nyheter

Sport

FOTBOLL. Under lördagen spelade FC Åland hemmamatch mot TPK i finska division 3. Efter en spelmässigt helt okej första halvlek kunde FC Åland kliva ut starkare i andra halvlek och köra över bortalaget TPK.

Tre minuter in i andra halvlek kunde FC Åland kvittera till 1-1 via Rezgar Amani. I den 51:a matchminuten kunde Shajan Amani peta in 2-1 från ett inlägg. I den 76:e minuten blir Rezgar Amani tacklad i straffområdet och domaren blåser straff. Rezgar sätter straffen säkert. I den 92:a minuten blev Rezgar Amani nerdragen i straffområdet och FC Åland fick ytterligare en straff. Den straffen förvaltade målvakten Robin Wikström och därmed satt han slutresultatet.

Linus Häggblom