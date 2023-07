Landskapet ersätter Kopiostos licensavgift Notiser

Landskapet ersätter Kopiostos licensavgift med 2 500 euro under en testperiod mellan 2023 och 2024. Sedan kommer man utvärdera kring en eventuell fortsättning av avtalet.

Landskapregeringen beslöt förra veckan att ersätta Kopiostos licensavgift under en testperiod mellan 2023 och 2024. För tillfället ligger avgiften på 6,5 cent plus moms per invånare per år, taket för landskapregeringens ersättning är max 2 500 euro per år.

Kopiosto är en av Finlands upphovsrättsorganisationer. De möjliggör användning av de publikationer och audiovisuella verk som skyddas av upphovsrätten. På Åland omfattar deras licens de allmänna kommunbiblioteken samt de av landskapsregeringen upprätthållna vetenskapliga biblioteken vid skolor och inrättningar. Genom avtalet mellan biblioteken och Kopiosto får man tillstånd att publicera bokomslag, illustrationer på hemsidor, i bokkataloger och på sociala medier.

För att licensavgiften för Kopiostoavtalet ska godkännas krävs det att företaget godkänner centralbiblioteken som avtalspart för det åländska biblioteksväsendet. Då kommer Centralbiblioteket kunna införskaffa och förskottera licensavgiften för avtalet.

Innan man beslutar om en eventuell fortsättning av avtalet måste landskapet utvärdera och diskutera utfallet av testperioden mellan dem och centralbiblioteket.