D-A-D kommer till Rockoff Notiser

Rockbandet D-A-D kommer till Rockoff sommaren 2021.

”Med internationella megahits som Sleeping My Day Away och Laugh ‘n’ A 1/2 har de gjort sig kända för att leverera fantastiska rockshower”, skriver Rockoff i ett pressutskick.

D-A-D bildades 1982 i Köpenhamn under namnet Disneyland After Dark. Efter debuten 1986 tog karriären fart och med skivor som No Fuel Left For The Pilgrims (1989) och Riskin’ It All (1991) fick de sitt internationella genombrott.

”Det är första gången vi har möjlighet att få se D-A-D på Åland och de lovar att ge allt och leverera en magisk rockshow.” (hh)