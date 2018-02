Yrkes får sig ett lyft Sport

ALLMÄNT. Under vintern har studerande på Yrkesgymnasiet byggt ett eget gym åt sig i skolans källare.

Förra veckan var det invigning.

– Jag kommer definitivt att nyttja det, säger 18-åriga Julia Johnsson, som går sista året på linjen för Samhälleliga och sociala sektorn (SOS).

Enligt biträdande rektor Kim Gylling, en av drivkrafterna bakom projektet, har elever från fyra av Yrkesgymnasiets linjer varit involverade i bygget.

– Eleverna har fixat det mesta på egen hand, säger han och visar stolt upp inredningen.

– Belysningen har våra elektriker ordnat. Alla speglar och tavlor som du ser, samt boxningssäcken i förrummet har några från YST (yrkesinriktad specialundervisning) monterat.

Varför ett gym?

– Från början var det så att vi samlade in förslag på vad man kunde göra med källaren. Den har stått oanvänd flera år och egentligen bara fungerat som lager åt gammalt bråte som ingen vare sig önskat eller saknat, säger Gylling och fortsätter:

– Och ett av förslagen som kom in då var just gym. På den vägen är det.

Gymmar på håltimmar

En som redan använder sig av Yrkesgymnasiets nya gym är Julia Johnsson, 18.

– Jag kommer definitivt att nyttja det så ofta jag kan. Det är ju perfekt med ett träningsutrymme i skolan. Dels sparar man tid då man kan träna på håltimmar, dels sparar man pengar, menar Johnsson.

Utrymmet är tillgängligt för samtliga inom Ålands Gymnasium, inte bara för elever vid Yrkesgymnasiet.

Gymmet håller öppet lika länge som skolan i övrigt.

Läs hela artikeln i onsdagens Nya Åland.