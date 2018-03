Wiklöf fortsätter satsa i Jaro Sport

FOTBOLL. Kommerserådet Anders Wiklöf går in med ungefär 40 000 euro när aktiebolaget Liga Jaro Oy inleder ny aktieemission.

– Det här är mitt sätt att visa uppskattning, säger Wiklöf, som är den klart största enskilda aktieägaren i Liga Jaro.

Jarofotbollen bolagiserades 2009 och då fick man in ungefär 350 000 euro i aktiekapital. Nu inleder man en ny aktieemission, den tredje i ordningen.

Målsättningen är att få in 100 000 euro.

– Anders Wiklöf går in med en stor del, eller fyrtiotusen. Då en annan privatperson bidrar med 10 000 euro och en tredje troligen går in med lika mycket kan man säga att vi nästan är uppe i sextiotusen, säger styrelsens ordförande Harald Finne till Österbottens Tidning.

Anders Wiklöf, vars far Åke Wiklöf härstammar från Lepplax i Pedersöre, menar att han gärna stöder Jakobstadlaget FF Jaro.

– Det har jag gjort i många år. För mig är det ett sätt att visa uppskattning till min pappas hembyggd. Jag uppskattar Jaro enormt mycket, säger Anders Wiklöf.

