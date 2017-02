Weuros succéhelg: Tre medaljer och fyra rekord

SIMNING. Olivia Weuro var en av 16 SFI:are som tävlade i estniska Tartu i helgen. Hennes resultat? Ett guld, två silver och fyra åländska rekord.

16 simmare från fem SFI-föreningar åkte under fredagen till Estland för att tävla i Tarto Estonian Open Madwave Challenge 2017.

Olivia Weuro inledde med ett silver på 100 meter frisim under lördagen. Tiden i mål skrevs till 1.00,34 minuter, vilket är ett nytt åländskt rekord både för seniorer och flickor 17 år och yngre. Vann gjorde estniskan Kertu Kaare från Orca Swim Club på 59,77.

Under söndagen tog Olivia Weuro guld på 100 meter fjärilsim med tiden 1.12,00 minuter, att jämföra med Erica Granesäters åländska seniorrekord i 50 metersbassäng på 1.05,57 och Jessica Lindholms rekord för flickor 17 år och yngre på 1.08,29.

Slutligen knep Olivia Weuro ytterligare ett silver och det på 50 meter frisim där hon gick i mål på 27,75 sekunder. Tiden är nytt åländskt rekord både för seniorer och flickor 17 år och yngre. Också där var det Kertu Kaare som vann. Denna gång på tiden 27,45 sekunder.

