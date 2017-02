IFK mot EIF i viktig cupmatch

FOTBOLL. 30 lag ska bli åtta och för regerande ligamästarna IFK Mariehamn är siktet inställt på kvartsfinal.

Då är en seger borta mot Ekenäs IF av allra största vikt.

– Vi ska vinna matchen. Det är målet, säger IFK:s tränare Peter Lundberg.

Formatet för Finlands cup är nytt för i år.

30 lag deltar i ett gruppspel som i sin tur består av fem grupper om sex lag vardera.

Samtliga gruppvinnare plus den bästa grupptvåan går direkt till kvartsfinal medan övriga tvåor spelar en direkt avgörande match om de sista två kvartsfinalplatserna.

För IFK Mariehamn, som leder grupp D, återstår två matcher – i dag borta mot Ekenäs IF och onsdagen den 1 mars hemma mot ligalaget FC Inter.

Med sig till lördagens bortamatch mot division 1-laget Ekenäs IF, som IFK tidigare samarbetat med, har grönvitt 14 eller 15 spelare.

Klart är att trion Anthony Dafaa Clement (skada), Philip Sparrdal Mantilla (skada) och Gabriel Petrovic (skada) stannar hemma.

– Sen är det tveksamt om Rezgar Amani (skada) följer med. Det är väl 50/50, berättar IFK:s tränare Peter ”Lundis” Lundberg.

Man tar inte med sig någon junior och bara två målvakter – Andreas Vaikla och Marc Nordqvist.

Vad är målsättningen?

– Vi ska vinna matchen. Det är målet, säger Peter Lundberg.

Matchen sparkar igång klockan 16.00 och IFK:s laguppställning offentliggörs ungefär fyra timmar före, alltså klockan 12.00.

