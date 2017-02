Tunga förluster hemma för IF Fram

INNEBANDY. IF Fram hade inför helgen seriesegern i egna händer. Det har man inte längre.

– Det är skandal, säger spelande tränare Gustav Mörn.

Det blev dubbla förluster för IF Fram hemma mot PaPeNu och Phantoms. Mot PaPeNu förlorade man 5-7 och mot Phantoms blev det 2-3.

– Det är skandal. Det som stör mig mest är att vi, som så många gånger tidigare i år, inte kommer till spel alls i början av matcherna utan det tar minst en period innan vi överhuvudtaget kommer igång, säger spelande tränare Gustav Mörn.

IF Fram leder fortsättningsvis division 4 en poäng före Ryhti, men Ryhti har i sin tur två matcher mindre spelade.

Målskyttar för IF Fram mot PaPeNu var Anton Sjölund, Alexander Grundström, Simon Sjöström, Marcus Karlsson och Anthon Grönqvist.

Mot Phantoms var det Gustav Mörn och Simon Sjöström.

Också Våscs damer spelade hemmamatch. Det mot tabelljumbon PöU, som man slog med 5-1. Våsc är fortsättningsvis nästsist i division 2.

Målskyttar för Våsc var Elin Karlsson, Anna Andersson, Marie Waarheid, Mikaela Lindholm och Lisa Westerlund. (vs)

