Tung premiärhelg för decimerat Fram Sport

INNEBANDY. Noll poäng och 2–14 i målskillnad.

Men trots en resultatmässigt tung premiärhelg för IF Fram är tvåmålsskytten Jonas Karlsson försiktigt optimistisk.

– Vi har goda möjligheter att klara kontraktet. Man måste komma ihåg att vi fortfarande saknar flera spelare.

Den gångna säsongen lyckades IF Fram, via kval, ta sig tillbaka till division 3. Men premiärhelgen blev resultatmässigt allt annat än lyckad för nykomlingen.

IF Fram fick inte med sig några poäng i säsongsinledningen utan förlorade med klara siffror. Först mot SB Hirvensalo med 1–8 och sedan mot AFC Campus med 1–6. Noterbart är att IF Fram bara hade nio utespelare med sig till Åbo.

– Vi spelade faktiskt riktigt bra försvarsspel i andra matchen och höll länge jämna steg med AFC Campus. Men slutligen rann det iväg och 1–2 blev 1–6 i sista perioden. Vi orkade inte helt enkelt, säger Jonas Karlsson, som stod för båda IF Frams mål.

