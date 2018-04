Tournament gör comeback Sport

INNEBANDY. Nu är det klart att Tournament of Åland gör comeback.

Åtminstone för herrar.

– Förhoppningsvis får vi också till stånd en damturnering, säger ÅIBF:s verksamhetsledare, David Eriksson.

Det var efter upplagan 2014 som Ålands innebandyförbund (ÅIBF) valde att lägga klassiska Tournament of Åland på is. Det efter att berusade innebandyspelare vandaliserat både hotell Cikadas och Åländska segelsällskapets (ÅSS) faciliteter.

2015 försökte förbundet tidigarelägga turneringen, så att den skulle spelas i september istället för i april. Försöket misslyckades då allt för få lag anmälde sig.

13 lag anmälda

Men nu är turneringen alltså tillbaka och det i ny tappning. I år är det IF Fram som, tillsammans med Ålands innebandyförbund (ÅIBF), står för arrangemanget.

Under torsdagen gick arrangörerna ut med informationen att det åtminstone blir en herrturnering och förhoppningsvis också en damturnering.

Sammanlagt har 13 lag anmält sig – åtta herr- och fem damlag.

– Vi hade som minimum åtta lag per klass, så att det blir två grupper om fyra. Men vi har nu ställt frågan till anmälda damlag om de är intresserade av en turnering med endast fem deltagare. Förhoppningsvis får vi svar nu i helgen, för på onsdag nästa vecka börjar arbetsgruppen sin planering, säger Eriksson.

Tournament of Åland spelas lördagen den 28 april i Baltichallen. Bland 13 anmälda lag är fyra från Åland: IF Fram (herrar), Lemlands IF (herrar), IFK Mariehamn ishockey (herrar) och Våsc (damer).

