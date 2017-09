Spelet som lockar till motion Sport

TURF. Ett spel, 24 lagkamrater och otaliga funktioner. För andra året i rad deltar de åländska turfarna i den lagkamp som pågår september ut.

– Jag mår betydligt bättre nu än då jag inte spelade, säger Conny Solax, som turfat i snart 2,5 år.

I turf tävlar användarna om att erövra och behålla zoner. Generellt kan man säga att ju fler zoner desto mer poäng. Spelet är utvecklat för smarttelefoner och vanligast är att turfarna tar sig fram med hjälp på cykel.

– Men man kan också gå, springa eller ta bilen. Det finns inga regler för hur man tar sig till zonerna men det vanligaste är nog ändå cykel, som blivit lite av kotym, säger Conny Solax, som är en av 24 ålänningar som deltar i den pågående lagkampen mellan svenska och åländska turfare.

Lagkampen hade premiär i fjol och bestod då av tre lag från olika regioner: Åland, Stockholm och Skåne. Till i år har också lag från Västra Götaland, Värmland och Västmanland anslutit.

Ålänningarna tävlar under lagnamnet Åland Region Fighters och ligger i dagsläget på tredjeplats. I och med att antalet turfare skiljer sig åt rangordnas lagen med hjälp av snittpoäng.

När artikeln skrivs är Conny Solax den ålänning som samlat in nästflest poäng för Åland Region Fighters.

– Vanligtvis turfar jag två timmar om dagen men i samband med lagkampen blir det nog tre.

Enligt Solax lockar spelet till motion.

– I alla fall för mig. Tidigare har jag till exempel dragit mig för att ens cykla till jobbet. Nu är det en självklarhet då jag under vägen erövrar så många zoner jag kan.

