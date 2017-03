Englund ”chockad” efter kritiken

ISHOCKEY. När poängkungen Robin Englund öppnade tidningen under måndagen fick han sig en chock. Trots att han tidigt meddelat sin frånvaro i matcherna mot Gimo valde tränare Kenneth Westerback att rikta skarp kritik.

– Det är sorgligt om det ska sluta så här, säger 31-åringen.

Det var i måndagens tidningen Åland som IFK Mariehamns tränare Kenneth Westerback riktade skarp kritik mot Robin Englunds val att stanna hemma på Åland istället för att följa med övriga laget till Gimo.

Bakgrunden är den gångna helgens playoff där IFK Mariehamn slutligen föll med 1–2 i matcher, efter att ha vunnit hemma på fredagen och förlorat borta under lördagen och söndagen.

Robin Englund spelade i fredags men inte under lördagen eller söndagen. Istället blev han hemma med sin åtta månader gamla son.

– Sambon jobbade och då var jag tvungen att ta hand om sonen. Konstigare än så är det inte. Dessutom hade jag flera veckor i förväg meddelat att jag troligtvis måste bli hemma, vilket Kenneth hade gett mig tillstånd till.

Men uppenbarligen var Kenneth Westerback inte tillfreds med beslutet. I Tidningen Åland kommenterade han det hela på följande sätt:

– Man borde kunna ställa om och planera sitt liv bättre med tanke på att vi spelar säsongens viktigaste matcher under helgen. Han har haft en bra säsong och varit viktig för oss men nu lämnar det här bara skitsmak i munnen. Det är inte bra.

I samma artikel får tränaren också frågan om Robin Englund ”är välkommen tillbaka nästa säsong”, varpå han svarar:

– Nu tänker jag ta semester mentalt från det här. Sen får vi se vilket lag vi har till nästa år.

Chockad

När Robin Englund under måndagen läste tidningen blev han chockad.

– Ja, jag blev chockad. Som sagt, jag meddelade i god tid att jag troligtvis inte kunde följa med och dessutom så erbjöd jag mina tjänster i söndagens match, men ingen hörde av sig.

Du erbjöd dina tjänster?

– Ja, det gjorde jag. Jag var klar och tydlig med att jag inte ville spendera hela helgen, alltså natten mellan lördag och söndag, borta från min son men att jag kunde ansluta till laget under söndagen – om de behövde mig. Men ingen ringde så jag trodde så klart att det var lugnt.

Läs hela artikeln i tisdagens Nya Åland.

