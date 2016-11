Snart är Wirtanen kontraktslös

FOTBOLL. Om ungefär en vecka är Tommy Wirtanen kontraktslös. Men han hoppas ännu på en förlängning med IFK.

– Jag vill fortsätta, säger 33-åringen.

Tommy Wirtanen är inte längre given i IFK Mariehamns startelva. På två säsonger har han bara spelat 920 minuter ligafotboll, alltså ungefär tio hela ligamatcher. Hans kontrakt med IFK löper ut sista november och således riskerar han att bli klubblös från och med december.

– Jag vill fortsätta ytterligare ett år och det vet IFK om. Men nej, än så länge vet jag faktiskt inte huruvida jag blir kvar eller inte, säger Tommy Wirtanen.

Tommy Wirtanen har tidigare sagt till Nya Åland att han till och med kan tänka sig att bli deltidsproffs.

– Jag behöver ändå få in en fot på arbetsmarknaden och då är det inte alls en dum tanke att kanske kombinera fotboll med jobb och/eller studier. Det skulle till och med kunna vara gynnsamt för mig, säger Tommy Wirtanen, som avslöjar att han har någonting på gång:

– Ja, jag utreder just nu en tänkbar kombination där jag skulle gå en merkonomutbildning och spela fotboll samtidigt. Och det är väl egentligen det jag väntar besked på i första hand. Är det möjligt? Om det är det så kanske vi – jag och IFK – kan komma fram till en gemensam lösning, säger Tommy Wirtanen.

Hur bedömer du dina chanser att få spela kvar i IFK?

– Det är svårt att säga. Allting ska klaffa och vi måste ännu förhandla med varandra, men jag ser ändå mina chanser som ganska goda.

Tommy Wirtanen tror och hoppas på ett slutligt besked inom november.

– Ja, annars blir jag arbetslös i december. Och det vill jag inte, säger han.

kommentar(er)