Sju åländska medaljer i FSOM Sport

ORIENTERING. De åländska orienterarna skördade stora framgångar i helgens Finlands svenska orienteringsmästerskap (FSOM) i Pedersöre den gångna helgen.

Sammanlagt blev det sju medaljer.

Fyra av dem kom över långdistans och tre i stafett.

IF Ålands Matti Janlöv tog guld i H35 över distansen 8,9 kilometer på tiden 1,03 timmar. Han var ungefär en och en halv minut före tvåan Staffan Tunis från IF Femman.

I D35 lyckades Maria Sjöström knipa ett silver efter att ha sprungit i mål på 1.05,21 timmar.

I mål var hon lite mer än sex minuter efter slutsegraren Mia Smeds från Närpes OK. Banan mätte 5,9 kilometer.

Boris Holmberg tog sedan Ålands tredje medalj – guld i H70 över fyra kilometer.

Holmberg noterade tiden 45,44 minuter.

Också Bjarne Blomster knep en medalj i samma klass, nämligen ett silver. Blomster var två minuter och 44 sekunder efter Holmberg.

I stafett tog trion Lars Janlöv, Göran Johansson och Göran Grannas guld i H55-klassen. Daniel Blomster, Niklas Böling och Matti Janlöv tog brons i H35 samtidigt som Rune Karlsson, Boris Holmberg och Bjarne Blomster i sin tur tog brons i H65.

I samband med tävlingarna premierades också Boris Holmberg med FSO:s förtjänstplakett i brons för sin insats för Finlands svenska orienteringsförbund.

Samtliga åländska resultat återfinns i tisdagens Nya Åland.