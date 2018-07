Sharpshooters vann scramble Sport

GOLF. På totalt tolv slag under par lyckades Sharpshooters vinna Ålands Turist & Konferens fyrmannascramble.

I laget spelade Karl-Adam Granskog, Lukas Helén, Joakim Johansson och Oskar Welin.

Tvåa, också tolv under par, blev lag Äntligen!. Den kvartetten bestod av Lenita Fagerlund, Christoffer Jansson, Mats Lindman och Robert Widing.

Trea blev Barkarligan and the Chef på elva under par. Där spelade Sebastian Björklund, Hannes Parkkinen, Alexander Sundblom och Christoffer Sundblom.

Totalt deltog 45 lag, alltså 180 golfspelare, i tävlingen.