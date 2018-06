Här vinner Jonas Rosenberg sitt första lopp Sport

TRAV. En av Ålands kanske främsta travfamiljer har fått en ny vinnare.

I sin fjärde start fick Jonas Rosenberg äntligen höja körspöet mot en nästan klarblå himmel.

– Det var en fantastisk känsla. Jag är så glad, säger 21-åringen.

Morfar var legendariske travtränaren Sixten Carlsson och mamma är Barbro Carlsson.

Således är det lätt att förstå att travet har en särskild plats i Jonas Rosenbergs hjärta.

I fjol debuterade han som kusk och i kväll kom första segern. Det tillsammans med Barbro Carlsson-tränade och Rebecka Eriksson-ägda Show Time i lopp två på Ålandstravet.

In i sista sväng avancerade ekipaget Show Time och Jonas Rosenberg från kön. In på upploppet var man förbi ledaren och kort före mål bjöd man segergest. Jonas Rosenberg satte körspöet i luften och hann också med ett segervrål.

– In i sista kurvan kände jag nog att det kunde gå vägen och när vi kom ur den hade jag verkligen segervittring, säger Rosenberg och fortsätter:

– Show Time har varit så jäkla fin den sista tiden. Senast, när mamma körde honom i Eskilstuna, sprang han in på nytt rekord.

Segertiden skrevs till 1.16,8 över 2 140 meter voltstart och placeringen premierades med 1 004 euro.

Läs hela artikeln i måndagens Nya Åland.

RESULTAT

Försommartrav – 3.6

Lopp 1: 1) 5.Cinnamon Li/Riina Rekilä, 2) 6.Manolo Savage/Barbro Carlsson

Lopp 2: 1) 2.Show Time/Jonas Rosenberg, 2) 5.Red Miles/Kjell Hermin, 3) 4.Wilds Celebrity/Jouni Nummi

Lopp 3: 1) 1.Milan Töll/Thomas Åhlund, 2) 4.Wollafur/Micael Lindblom

Lopp 4: 1) 3.Joe’s Day Tripper/Riina Rekilä, 2) 7.Arctic Don/Barbro Carlsson, 3) 1.Lucky Win/Roald Eriksson

Lopp 5: 1) 2.Crosby/Sölve Högman, 2) 3.Freelancer/Olli Koivunen, 3) 5.Bellflower/Micael Lindblom

Lopp 6: 1) 3.Classe Claretti/Malin Friman, 2) 1.Georgebrown Zon/Leila Skov-Andersson, 3) 5.Staro Kennedy/Roald Eriksson

Fet stil = åländsk häst/kusk