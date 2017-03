Pro-09 pressade fram en avgörande match

INNEBANDY. Det blir en tredje och avgörande semifinal mellan Pro-09 och Lemlands IF.

– Vi spelade med mer kyla i dag och vågade också hålla i bollen, säger Pro-09:s Johan ”Ekis” Ekstrand.

Lördagen den 8 april har Ålands innebandyförbund sin traditionsenliga finaldag i Baltichallen. På damsidan är det sedan tidigare klart att IF Fram möter IBK Hammarland, då damserien om bara fyra lag inte innehåller slutspel. Men på herrsidan är det ännu inte klart vilka som möts. IF Fram säkrade sin plats i finalen under onsdagen genom att återigen slå HIK med 6–1 (därmed 2–0 i matcher) men mellan Pro-09 och Lemlands IF är det nu kvitterat i matcher.

Lemlands IF vann första mötet med 3–2 men under onsdagen fick Pro-09 revansch. 1–0 och 2–0 stod Magnus Ljungars för innan Markus Öhrling fastställde slutresultatet till 3–0.

– Jag skulle väl säga att dagens match påminner mycket om förra veckans men med skillnaden att vi spelade med mer kyla och också vågade hålla i bollen mera, säger Johan Ekstrand, som samtidigt hyllar LIF:s målvakt Patrik Wilhelms.

– Förra veckan var ”Patte” brutalt bra. I dag var han också bra men inte lika brutal.

Målskyttar för IF Fram var: Fredrik Engström (2), Alexander Grundström (2), Lukas Helén och Simon Sjöström. Målskytt för HIK var Jon Eriksson.

