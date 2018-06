Olivia Mattsson tillbaka i ÅU Sport

FOTBOLL. Efter den gångna säsongen valde Olivia Mattsson att lämna Åland United.

Nu är hon tillbaka.

– Jag känner mig frisk, peppad och redo, säger hon.

Det var i december som Nya Åland avslöjade att Olivia Mattsson var på väg att lämna ligalaget Åland United.

– Det har verkligen ingenting med laget att göra. Fotboll är ett av mina stora intressen men inte det enda. Och just nu känner jag att den konstnärliga sidan inom mig brinner lite starkare, sade Olivia Mattsson då.

Men nu är hon alltså tillbaka igen.

Sent under söndagen gick Åland United ut med informationen att man återigen kontrakterat Olivia Mattsson, för resterande del av säsongen.

– Att komma igång igen känns toppen. Jag har lidit av en knäskada en lång tid. En skada som blev följden av en mycket påfrestande säsong 2017. Nu har tiden dock gjort sitt och jag känner mig frisk, peppad och redo. Var, hur och när jag spelar återstår att se men jag är oerhört glad över att få vara en del av laget igen och hoppas kunna bidra med mycket, säger Mattsson i ett pressmeddelande.

Olivia Mattsson är född 1999 och tvillingsyster till ÅU-anfallaren Isabella Mattsson. Hon anlände till Åland inför säsongen 2015 från Pargas IF och blev genast en av IFK Mariehamns mer tongivande spelare. Säsongen 2016 tog hon steget till Åland United och under åren 2016–2017 spelade hon sammanlagt 26 ligamatcher och tre cupmatcher.