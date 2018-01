IFK och FC Åland förlänger farmaravtal Sport

FOTBOLL. Ligalaget IFK Mariehamn och division 3-klubben FC Åland har tecknat ett nytt farmaravtal, vilket innebär att samarbetet fortsätter också över säsongen 2018.

– Det blir precis samma upplägg som 2017, menar IFK:s klubbdirektör Peter Mattsson.

I och med farmaravtalet kan spelare i de båda föreningarna gå mellan klubbarna med kort varsel mitt under säsong. Den så kallade ”karenstiden”, alltså dagar som måste passera innan en spelare får representera en ny klubb, är sex dagar för en spelare som går från ligan till division 3 men bara en dag för en spelare som går från division 3 till ligan.

– Det som är så bra med farmaravtalet är att våra yngre killar, som ännu inte slagit sig in i startelvan, istället kan få spela matcher med FC Åland, säger Peter Mattsson.

Som exempel spelade IFK Mariehamn-spelaren Petter Hemming, 18, hela den gångna säsongen med FC Åland.

IFK och FC Åland har samarbetat utan avbrott sedan 2015. Säsongen 2014 var Ekenäs IF farmarklubb till IFK Mariehamn.