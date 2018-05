Ny seger – IFK upp som sexa Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn tog under söndagen en ny seger, det hemma mot Ilves.

Nu börjar poängen rulla in, konstaterar mittfältaren Nicklas Maripuu med ett brett leende.



1-0 kom just före halvtid. På sin sjunde hörna fick IFK äntligen utdelning. Hörnan av Nicklas Maripuu hittade pannan på Aleksei Kangaskolkka, vars avslut var kliniskt.

Sent i den andra halvleken avgjorde sedan Simon Silverholt på inlägg av Pontus Åsbrink. Silverholt tog först ner bollen på bröstet och lyckades sedan kruta in den på volley från nära håll.

Grönvitt har nu fyra raka matcher utan förlust, varav tre segrar. I och med söndagens 2-0-seger avancerar IFK upp som sexa i Veikkausligan. Det med elva poäng efter åtta matcher.

Läs mera om detta i måndagens Nya Åland.