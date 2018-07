Ny målvakt – samma resultat Sport

FOTBOLL. I matchens sista spark avgjorde IK Brage tisdagens sena träningsmatch på WHA.

Det efter att Simon Alexandersson rullat in bollen bakom provspelaren Igor Levchenko i IFK-målet.

Bara fyra minuter in i matchen tog Superettanlaget IK Brage ledningen genom Oscar Lundin.

Kvitteringen kom sedan genom IFK:s Robin Sid i matchminut 56.

Därefter hade grönvitt chansen att ta ledningen från elva meter. Men Pontus Åsbrink halkade vid straffpunkten varpå avslutet gick högt över ribban.

Istället var det gästerna som avgick med segern. I matchens sista spark kunde Simon Alexandersson enkelt rulla in slutresultatet 1-2.

– Det är klart det känns surt att förlora, även om det är en träningsmatch, menar IFK:s huvudtränare Peter Lundberg.

– Speciellt eftersom jag tycker att vi var det bättre laget.

Lagkapten i IK Brage är ex-IFK:aren Robbin Sellin. Han spelade från start men utgick i halvtid.

– Kul att vara på Åland igen, säger han.

Vad tycker du om matchen?

– Kryss hade väl varit rättvist. Men på något sätt är väl resultatet symptomatiskt för våran men också IFK:s säsong. Vi har lite stolpe in samtidigt som IFK har stolpe ut, konstaterar Sellin.

Noterbart är att provspelaren Igor Levchenko vaktade IFK Mariehamns mål i matchen mot IK Brage.

Efter slutsignalen samlades klubbdirektör Peter Mattsson, huvudtränare Peter Lundberg och målvaktstränare Johan Sundman för en kort genomgång ute på gräsplanen.

Vad pratade ni om?

– Lite om matchen och om Igors prestation, säger Lundberg utan att avslöja desto mer.

Vad anser du om Levchenkos insats?

– Det såg stabilt ut. Han gjorde det han skulle. Målen kan han inte göra så mycket på, menar Lundberg.

Enligt klubbdirektör Peter Mattsson tar klubben ett beslut kring Igor Levchenko i morgon, onsdag.