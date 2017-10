Nu tackar Aarre för sig Sport

INNEBANDY. 2012 tog Aarre Hietanen över som verksamhetsledare i ÅIBF. Nu, fem år senare, lämnar han för nya uppdrag i Sverige.

– Utvecklingen har gått åt rätt håll men det återstår fortfarande flera utmaningar, säger Hietanen.

I juni meddelade Ålands innebandyförbund (ÅIBF) att man sökte ny verksamhetsledare efter att Aarre Hietanen fått jobb som sportchef i Norrtull sportklubbs innebandysektion.

– Det är ett väldigt intressant jobb. Norrtull innehåller fyra idrottssektioner (fotboll, handboll, bordtennis och innebandy) och har sammanlagt 2 400 medlemmar, varav 370 innebandyspelare, säger Hietanen.

Varför byter du jobb?

– Framför allt eftersom jag har mina barn i Sverige. Under mina år på Åland har jag pendlat till och från Sverige, vilket slukar oändligt med tid. Dessutom är det en kostnadsfråga då jag betalat för dubbla boenden.

– Till sist kom jag till en punkt där jag kände att jag måste bestämma mig. Ska jag bo i Sverige eller på Åland? Då föll lotten ändå på Sverige.

Lade ner Tournament

Under sina fem år som verksamhetsledare i ÅIBF har mycket hänt inom den åländska innebandyn. Två nyckelhändelser är Tournament of Åland och Hannes Öhmans innebandyskola.

Efter stökigheter och fylla i samband med Tournament of Åland 2014 (bland annat vandaliserades hotell Cikada och ÅSS) valde ÅIBF att förändra turneringens förutsättningar. Styrelsen kom fram till att endast registrerande föreningar skulle ges möjlighet att anmäla sig och att turneringen skulle avgöras på hösten istället för på våren. Intresset visade sig vara svagt och kort därpå lade ÅIBF ner Tournament of Åland.

Ett beslut som Aarre Hietanen fortsättningsvis stöttar.

– Det var ett tufft beslut men i slutändan gjorde vi nog rätt, säger Hietanen.

Läs hela artikeln i onsdagens Nya Åland.