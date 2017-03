Nu hägrar division 1

VOLLEYBOLL. Med bara en match kvar att spela leder Jomala IK division 2. Det efter en riktig rysare mot Vallentuna VBK.

Jomala IK:s damer vann söndagens bortamatch mot tabelltrean Vallentuna VBK med 3–2 (25–16, 18–25, 25–15, 22–25, 15–6) i set. I och med resultatet tog Jomala IK två poäng, vilket innebär att laget nu leder division 2 inför den sista och avslutande omgången mot nästjumbon Täby Volley VBK.

Tvåa är IF Stockholms Vingar B. Båda lagen har 31 poäng men JIK leder på setskillnad: 34 vunna set mot IF Stockholms Vingar B:s 33.

Inkommande helg avgörs division 2. IF Stockholms Vingar B spelar hemma mot tabellfyran Uppsala VBS under lördagen medan Jomala IK tar emot nästjumbon Täby Volley VBK under söndagen.

JIK:s hemmamatch spelas i Vikingahallen och börjar 15.00.

