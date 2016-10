Lokalinnebandyn är igång – men dampremiären skjuts upp

INNEBANDY. Trots att den åländska lokalinnebandyn drog igång under onsdagen lyser damerna med sin frånvaro. Hittills är endast två lag anmälda till damserien och därför skjuter man nu den på seriestarten.

– Vi hoppas kunna vaska fram ytterligare ett eller två lag, säger ÅIBF:s verksamhetsledare Aarre Hietanen.



I fjol vid samma tidpunkt hade fyra lag anmält sig till den lokala damserien: IBK Hammarland, IF Fram, Lemlands IF och Noll Koll. Under säsongen föll Noll Koll bort och till i år har inte Lemlands IF anmält något lag. Kvar återstår alltså endast två lag och därför skjuter man nu upp dampremiären.

– Vi hade möte med damerna i måndags och där beslöt vi att skjuta upp premiären till november i hopp om att kunna vaska fram ytterligare lag, säger Aarre Hietanen och fortsätter:

– Den 26 oktober arrangerar vi ett sammandrag där alla (reds.anm. damer) som vill spela är välkomna. Dessutom hoppas vi att Lemlands IF ska kunna få ihop ett lag även i år. Så vi räknar med minst tre men kanske till och med fyra lag i slutändan.

LIF 1 fick bara oavgjort

På herrsidan gör tretton lag upp om titeln. Lagena är uppdelade i två grundserier där alla möter alla en gång innan de tre främsta ur varje serie bildar division 1 medan övriga bildar division 2.

– Det är precis som i fjol fast med en väsentlig skillnad: I division 1 spelar man dubbelmöten i stället för enkelmöten, vilket leder till att det blir tio matcher per lag i division 1 i stället för fem som det var i fjol.

Onsdagens matcher bjöd på åtminstone en skräll. En av förhandsfavoriterna, LIF 1, fick bara 3–3 mot det inofficiella reservlaget LIF 2. LIF 2 ledde dessutom med 3–1 efter två perioder. Övriga resultat från den första omgången: HIK–IF Fram U 4–3, VÄP–Referee Killers 6–5 (efter förlängning), EIK–Bobbysox 2–1 (efter förlängning), IF Fram 1–Team Ålands Idrottscenter 9–1 och Pro-09–IF Fram 2 16–0.

kommentar(er)