Nordqvist debuterade i landslagsdressen

FOTBOLL. IFK Mariehamns andremålvakt, Marc Nordqvist, har gjort sin första landskamp. Det var i fredagens träningsmatch mellan Finlands U21 och Hollands dito.

– Riktigt roligt. Att spela i landslagsdressen är någonting jag alltid drömt om, säger ålänningen.

Under fredagen förlorade Finlands U21-landslag mot Hollands med 0-2. I mål för Finland stod IFK Mariehamns Marc Nordqvist.

– Det var riktigt roligt. Så klart var jag nervös, men ändå på ett bra sätt. Jag njöt verkligen, säger Marc Nordqvist och fortsätter:

– Dessutom kom jag in bra i matchen då jag fick göra några bra räddningar tidigt.

Marc Nordqvist, som fick beskedet om att han skulle starta tidigare under fredagen, säger att han hade på känn att han skulle få spela.

– Redan efter vårt första träningspass kände jag på mig det. Jag fick lite ”hintar” om det i alla fall.

Detta var Marc Nordqvists första landskamp någonsin.

– Jag har ju varit på några granskningsläger tidigare men då har det aldrig blivit någonting av det.

Varför tror du att du får chansen nu?

– Nå, egentligen vet jag inte. Men jag tror ändå att IFK Mariehamns ligaguld spelar stor roll. Även om jag var andremålvakt och inte spelade så är det en merit att vara andremålvakt i ett vinnande lag.

Också Thomas Mäkinen, till vardags i italienska AC Renate, fick speltid. Han hoppade in på övertid istället för Anseli Nurmela.

Finlands U21-landslag befinner sig just nu på träningsläger i Spanien och har en match kvar att spela innan hemfärd. Då är det Australiens U23-landslag som väntar och den matchen spelas under måndagen. (vs)

