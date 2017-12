”Nela” ny assisterande tränare i ÅU Sport

FOTBOLL. Daniela ”Nela” Haglund blir assisterande tränare i Åland United.

Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Haglund, som är sportchef på Åland fotbollförbund (ÅFF), har en gedigen fotbollsbakgrund. Som spelare har hon bland annat representerat IF Finströmskamraterna och Lemlands IF i division 1, Djurgårdens IF i Damallsvenskan och Åland United i dåvarande FM-serien. Hon har också spelat ett antal A-landskamper med Finland.

Som tränare har hon fungerat inom IFK Mariehamns flick- och damverksamhet, Jomala IK:s damer och även inom ÅFF:s distriktslagsverksamhet för flickor.

– Jag har fått en positiv bild av huvudtränaren Samuel (Fagerholm) och efter diskussioner med honom känns det som vi tänker åt samma håll. Det känns också som en nystart i föreningen där flera unga åländska spelare, som jag tidigare har tränat eller följt sedan de var små barn, är med eller är på väg in i laget. Det ser ut att kunna bli en bra blandning med rutinerade och unga spelare. Jag hoppas att med mitt kunnande och med min erfarenhet kunna hjälpa till att utveckla spelarna och laget på bästa möjliga sätt, säger Haglund i pressmeddelandet.

Läs mera om detta i tisdagens Nya Åland.