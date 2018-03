”Ålandslaget” Tekno till division 1 Sport

INNEBANDY. Svenska ”Ålandslaget” IBK Uppsala Teknologer, även kallat Tekno, lyckades den gångna helgen vinna sin division 2-zon.

Nu väntar division 1.

– När jag kom in i laget var vi i botten av division 4 och nu tar vi steget upp i division 1. Det känns helt ofattbart, säger team managern David Eriksson.

IBK Uppsala Teknologer är i grunden ett studentlag som har som målsättning att fånga upp innebandyintresserade studenter när de flyttar till Uppsala.

Av de ålänningar som representerat föreningen är Föglöbördige David Eriksson den man förknippar med laget mest.

Genom åren har han mer eller mindre avverkat samtliga roller i laget.

Han har själv spelat i laget, suttit i styrelsen, varit sportchef och också fungerat som tränare. Nu mera är han team manager.

– Som team manager är jag ytterst ansvarig för laget. Jag är både sportchef och lagledare samt matchcoach tillsammans med övriga delar av ledarstaben, säger Eriksson och fortsätter:

– I grund och botten kan man säga att det är mitt ansvar att sätta ihop såväl tränarstab som spelartrupp.

Från fyran till ettan

När David Eriksson klev in i Tekno harvade herrlaget på i botten av division 4. Detta var 2009.

2016 tog man klivet till division 2 och nu väntar alltså division 1.

För under den gångna helgen vann IBK Uppsala Teknologer nämligen sin division 2-zon genom att i säsongsavslutningen hemmaslå IBK Östhammar med 11–4.

Under säsongen har Tekno vunnit 19 av sina 22 matcher. Ser man till målskillnaden noterade studentlaget 265 gjorda och 99 insläppta, vilket resulterar i en positiv differens om 166.

– Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans. Det känns helt ofattbart, säger Eriksson och fortsätter:

– Detta är ju något som jag jobbat för i många år.

Läs hela artikeln i tisdagens Nya Åland.