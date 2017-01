Jagar mästardrömmen – på hemmaplan

BOXNING. Åländsk manager och nybyggt boxningsgym i Mariehamn.

Robert Helenius satsar hemvävt – men drömmer stort.

– Jag ska bli världsmästare, säger tungviktaren inför boxningsgalan i Baltichallen.

Under en pressträff i går arrangerad av Robert Helenius huvudsponsor Paf kungjorde Krille Mattsson vilka boxare som kommer att göra upp i ringen under galan i Baltichallen den 10 september.

Sju matcher ordnas och pugilisterna kommer från Europas alla hörn (se faktaruta här intill).

Huvudattraktionen är givetvis Robert Helenius fajt mot den Kazakstanfödde tysken Konstantin Airich. Tungviktarna möts över åtta ronder, och matchen är den första sedan april då Helenius åkte på sin första förlust som proffs mot fransmannen Johann Duhaupas i Helsingfors.

Baltichallens publikkapacitet den 10 september är 1 860 åskådare.

Hittills har arrangören Paf sålt runt 500 biljetter.

”Räknar med fullsatt”

– Vi räknar med att det ska bli fullsatt. Försäljningen på fastlandet har inte riktigt kommit igång ännu. På Åland vet vi att man är priskänslig, och vissa kanske tycker att 60 euro är i mesta laget, säger Krille Mattsson från Paf.

De som tar sig till Baltichallen om drygt tre veckor får för första gången se en åländsk fajter gå upp i en boxningsring på hemmaplan. Sedan ett par år tillbaka bor Robert Helenius i Lumparland, efter åren i Berlin hos proffsstallet Sauerland.

Hans nästa motståndare är 37 år och har gått 42 proffsfajter med 23 vinster, 17 förluster och två oavgjorda som facit.

– Det är alltid en balansgång att hitta en motståndare till Robert för den här typen av galor. Vi vill att Robert ska utmanas, inte att en slagpåse ska komma till Mariehamn och det gör det inte heller. Konstantin Airich är oerhört erfaren och jag tror på en hård match, säger Robert Helenius tränare Johan Lindström.

Gårdagens pressträff hölls i Helenius nybyggda boxningsgym i en lokal på Norrbölevägen norr om Mariehamn. Nyordningen gör att ”The Nordic Nightmare” kan sparra på hemmaplan och slippa de många och långa resorna till träningsläger utomlands. Bara under 2015 uppskattar Lindström att Helenius var på resande fot i fyra månader.

– Jag har sovit nog med hotellnätter i mitt liv, säger Robert Helenius och skrattar.

– Vitsen med det här är att vi ska kunna vara hemma så mycket som möjligt. Det betyder otroligt mycket att kunna tillbringa mer tid med familjen.

Övertygad i sin dröm

Efter förlusten i april ställde sig flera stora finska medier tveksamma till att Robert Helenius ska kunna fortsätta sin satsning mot världsmästartiteln på lilla Åland, med begränsade träningsmöjligheter och dessutom med en oerfaren tränare i Johan Lindström.

Men 32-åringen ”Robba” är övertygad om att han är på rätt plats. Hela hans team känns hemvävt, till och med hans nye manager – Markus Sundman – är ålänning.

– Min dröm är fortfarande att bli världsmästare och kände jag att det inte var möjligt skulle jag lägga av. Tack vare det här gymmet får jag också helt andra förutsättningar, säger Robert Helenius.

Johan Lindström menar att ifrågasättandet av hans bristande erfarenhet som boxningstränare är befogad, men säger samtidigt:

– Min bakgrund är inom kickboxning och MMA, men se bara hur långt vi har kommit. Efter ett och ett halvt års styrketräning för att bygga upp Roberts kropp till att i fjol vinna tre matcher och ta EM-titeln. ”Look at me now, fuckers”, säger jag bara, säger Lindström med ett leende.

– Sedan jag blev Roberts tränare har vi bjudits in att sparra hos fem av världens bästa proffsstall. Vi lär oss nya saker av dem och utvecklas hela tiden.

kommentar(er)