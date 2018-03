Med kniven mot strupen Sport

INNEBANDY. På lördag summeras riksserien division 3.

För IF Fram är det frågan om det blir kval alternativt degradering.

– Det känns som att vi har tövlat bort den här säsongen mer än en gång redan. Men nu är det i alla fall upp till bevis, säger IF Fram-spelaren Tommy Lundberg.

Trots att nästjumbon IF Fram just nu ligger på nedflyttning har man faktiskt en kvalbiljett i egna händer. För till skillnad från övriga lag har det åländska laget nämligen en match mindre spelad – och upp till kval är det endast en poäng.

– På ett sätt är det aldrig roligt att behöva spela om sin existens, men på ett annat sätt är det ju precis det här man längtar efter – matcher som verkligen betyder något, säger Gustav Mörn, spelande tränare i IF Fram.

För IF Fram väntar tre matcher, på en och samma dag. Först möter man jumbon Pargas IF 1, sen tabelltrean SC Toivo och avslutningsvis tabellsjuan TVA – som är ett av två lag på kval.

– Tre matcher på en och samma dag hör inte till vanligheterna, men som tur är har vi ändå ett överkomligt schema, menar IF Fram-spelaren Tommy Lundberg.

Spelande tränare Gustav Mörn är av samma uppfattning:

– PIF 1 och TVA blir rena sexpoängsmatcher. Där måste vi vinna om vi vill nå kval.

