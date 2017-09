Mattssons kanon bakom ny IFK-seger Sport

FOTBOLL. IFK Mariehamn är nu bara tre poäng ifrån silvret i Veikkausligan, mycket tack vare en kanon signerad Joel Mattsson.

– Det var ett betydelsefullt mål i ett viktigt skede. Både för mig och för laget, säger 18-åringen.

Yttermittfältaren Joel Mattsson har gjort sitt första ligamål. Och vilket mål.

På halvvolley krutade han in 2–1 hemma mot PS Kemi kort före halvtid. Avslutet stenhårt via ribban och över mållinjen. Ett psykologiskt viktigt mål, menar målskytten.

– Vi behövde det. Jag behövde det, säger han och skrattar.

– Jag har hela tiden sagt att jag behöver producera fler poäng. Och nu kom äntligen första målet. Dessutom vid en tidpunkt då både jag och laget behövde ett adrenalinpåslag.

Berätta om målet.

– Ärligt talat så kommer jag inte ihåg hela situationen. Men jag minns att jag tog emot bollen och tänkte ”det är bara att klippa till”. Dessförinnan hade jag inte varit särskilt delaktig i spelet, så jag chansade helt enkelt.

– Först trodde jag att bollen gick ribba ut, men sedan såg jag att den smet in.

Hyllar morfar

Ålänningen firade målet genom att först boxa hål i luften, sedan teckna ett ”m” med hjälp av fingrarna och avslutningsvis krama huvudtränare Peter ”Lundis” Lundberg.

– Haha… Det kom nog spontant. Jag har inte hunnit öva in någon målgest ännu eftersom jag inte gjort några mål, säger Mattsson om kramen.

– Men jag hade bestämt mig för att teckna ett ”m” med fingrarna. ”M”:et står för morfar och är en hyllning till honom då han nyligen gått bort.

Också IFK:s Gabriel Petrovic stod för ett vackert halvvolleymål, som i sin tur betydde 3–1. Skottet utifrån straffområdet och via målvaktens högra stolpe in i mål. IFK:s första mål gjorde mittbacken Kristian Kojola på fint inlägg av Brian Span. Matchen slutade 3-2 till IFK.

